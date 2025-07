Il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione di mercato dell’Inter, con il focus sulle cessioni e l’obiettivo di aumentare l’offerta per Leoni. Nel suo consueto aggiornamento sul calciomercato dell’ Inter, su Youtube, Alfredo Pedullà ha messo in evidenza come, al momento, il club nerazzurro stia concentrando i propri sforzi principalmente sul fronte delle cessioni, con un obiettivo chiaro in testa: Giovanni Leoni, difensore giovane dell’ Inter attualmente in prestito al Parma. Pedullà ha dichiarato: «Seguiamo bene la pista Leoni, perché è una strada che porterà l’Inter a fare un sacrificio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pedullà: «Seguiamo bene la pista per questo giocatore. L’Inter necessita di un tesoretto, il tutto per aumentare l’offerta»