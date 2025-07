Dazi Bombardieri | Pesanti ricadute su occupazione chiediamo confronto al governo

“Siamo molto preoccupati, lo abbiamo detto anche durante il primo incontro con il Governo e colgo l’occasione per rilanciare un confronto con il governo. Noi abbiamo bisogno di consultarci perchĂ© il problema dei dazi non è solo per le aziende ma anche per lavoratrici e lavoratori. Abbiamo anche delle proposte, vorremmo portare nostre idee e magari capire come ci attrezziamo nel caso questa cosa dovesse andare avanti. Alla presidente del Consiglio dico confrontiamoci perchĂ© i problemi dei dazi saranno problemi seri anche per l’occupazione”. Lo ha detto il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri a margine del Congresso confederale della Cisl. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Bombardieri: "Pesanti ricadute su occupazione, chiediamo confronto al governo"

Lavoro: Foti, 8 maggio confronto governo-sindacati su tema sicurezza - Roma, 30 apr. (LaPresse) – Il governo incontrerà i sindacati giovedì 8 maggio per un confronto sul tema della sicurezza sul lavoro.

Cgil esclusa dal tavolo di confronto col sottosegretario Delmastro: «Ennesimo atto d'arroganza del Governo» - «Nella giornata di oggi, lunedì 5 maggio ’25, il sottosegretario alla Giustizia On. Delmastro effettuerà in mattinata una visita alla Casa Reclusione e alla Casa Circondariale di Padova, dove incontrerà oltre il personale in servizio anche le Organizzazioni Sindacali del comparto.

StMicroelectronics, Landini: "Rischio per l’automotive, serve confronto con il governo" - "Per quello che riguarda l’St è in programma un progetto più generale che in linea teorica sta dicendo che Catania potrebbe avere dei vantaggi e che lo stabilimento che c’è in Brianza dovrebbe avere dei tagli, ma il rischio che io vedo è che se si taglia su quello che oggi dà lavoro al 40% del.

