Ter Stegen ai ferri corti col Barcellona? Inter guarda cosa accade in ritiro!

L’Inter potrebbe cambiare anche in porta. Con Yann Sommer corteggiato in Turchia, come sostituto si fa strada ter Stegen, che a Barcellona sembra essere arrivato ai ferri corti. LA PISTA – Si può affermare, arrivati alla metà di luglio, che il futuro dell’Inter non è del tutto delineato. C’è ancora almeno una piccola percentuale che resta in bilico In ogni reparto, anche quello che riguarda i pali nerazzurri. Yann Sommer, infatti, potrebbe lasciare Milano, raggiungendo il Galatasaray in Turchi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione questa pista di mercato è ancora calda e potrebbe dare vita a colpi di scena. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ter Stegen ai ferri corti col Barcellona? Inter, guarda cosa accade in ritiro!

In questa notizia si parla di: inter - stegen - ferri - corti

Szczesny o ter Stegen: chi gioca contro l'Inter - Dall`emergenza, all`abbondanza. A stagione già iniziata il Barcellona ha tesserato in fretta e furia Wojciech Szczesny, svincolato dalla Juventus,.

Perché Ter Stegen può giocare Inter-Barcellona anche se non è in lista Uefa: la regola delle 24 ore - Com'è possibile, da regolamento, che i blaugrana abbiano potuto schierare l'estremo difensore in Liga e potrebbero anche farlo in Coppa pur avendo tesserato l'ex Juve? La risposta è nel regolamento.

Barcellona Inter, Flick ritrova Ter Stegen tra i pali: le ultime in vista del match contro i nerazzurri - di Redazione Barcellona Inter, Flick ritrova Ter Stegen per la sfida di Champions League: Le ultime in vista della partita con i nerazzurri.

Ter Stegen ai ferri corti col Barça: c'è lui per il dopo-Sommer?; Inter, ter Stegen ai ferri corti col Barcellona: i nerazzurri ci pensano in caso di addio di Sommer; Inter, grandi notizie: Ter Stegen ai ferri corti col Barcellona, si allena da solo.

Ter Stegen ai ferri corti col Barcellona: l'Inter ci pensa in caso di addio di Sommer - André ter Stegen a raccogliere l'eredità di Yann Sommer tra i pali della porta dell'Inter. Riporta msn.com

Inter, Ter Stegen è ai ferri corti col Barcellona: c'è lui per il dopo-Sommer? - Il portiere, infatti, non avrebbe gradito l'arrivo di Joan Garcia, che l'avrebbe relegato al ruolo di terzo a ... Come scrive informazione.it