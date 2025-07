Resta taglio vitalizi respinto ricorso

21.35 Il Collegio di Appello della Camera dei deputati ha esaminato l'appello relativo alla sentenza di primo grado sul cosiddetto taglio ai vitalizi,confermando l'impianto complessivo della delibera n.14 del 2018. La decisione è stata assunta dai deputati Lucaselli, Bisa, Lacarra,Pittalis e Baldino. Sono state inoltre confermate le misure di mitigazione già introdotte dall'Ufficio di Presidenza della scorsa legislatura,in attuazione di sentenze parziali adottate dagli organi di tutela di quella Legislatura. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

