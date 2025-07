Anomalie sulla Roma-Lido l'interrogazione del M5S alla Regione Lazio dopo la denuncia di Fanpageit

Adriano Zuccalà primo firmatario dell'interrogazione urgente depositata dal M5S alla Regione Lazio dopo la denuncia di alcuni dipendenti Cotral a Fanpage.it: "Chiediamo che si intervenga immediatamente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bettin, interrogazione contro il Moranzani della Regione: «Ha inaugurato solo una discarica» - «È stata solo inaugurata una discarica, niente a che fare con il progetto “Vallone Moranzani” che aveva trovato l’appoggio di tutte le istituzioni (Comune, Provincia, Regione, Governo), del porto e delle imprese, in sintonia e in un lungo e trasparente confronto con la popolazione che, non a caso.

Riposto, pozzo "Puglisi-Cosentino" a rischio inquinamento: interrogazione alla Regione - Il deputato regionale Santo Primavera ha presentato un'interrogazione urgente al presidente della Regione e agli assessori alla Sanità e al Territorio in merito ai lavori di riqualificazione, finanziati con fondi Pnrr, nell'area di via Circonvallazione a Riposto, dove sorge il pozzo comunale.

Pestelli (Fratelli d'Italia) porta il caso dell'Irst in Regione con un'interrogazione: "Si vuole tutelare la qualifica di Irccs?" - "La Regione Emilia-Romagna ha intenzione di sostenere l’attività di ricerca scientifica svolta presso l’Irst 'Dino Amadori' di Meldola? Vuole tutelare e rispettare la qualifica di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico? L’azione politica dovrebbe tutelare strutture come l’Irst: mi.

