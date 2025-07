Esami facili alla Link Campus condannato ex mininistro Vincenzo Scotti

Sette condannati per associazione per delinquere e falso, nell'ambito del processo per gli esami facili alla Link Campus a Roma: il tribunale di Firenze ha condannato a 5 anni e 6 mesi anche il fondatore dell'università privata, l'ex ministro Vincenzo Scotti, 92 anni.

Lauree facili alla Link Campus: condannati Vincenzo Scotti e il vertice dell'ateneo. "Esami falsi per i poliziotti" - Cinque anni e sei mesi a Vincenzo Scotti, ex ministro e presidente della Link Campus University. Stessa pena per il direttore generale Pasquale Russo e il rettore Claudio Roveda.

Firenze, 16 luglio 2025 – Associazione per delinquere e falso. Con queste accuse, il tribunale di Firenze per il processo per gli esami facili alla Link campus ha condannato a 5 anni e 6 mesi il fondatore dell'università privata l'ex ministro Vincenzo Scotti, 92 anni, Claudio Roveda, ex rettore e il direttore generale Pasquale Russo.

Il tribunale di Firenze ha inflitto una pena di 5 anni e 6 mesi al fondatore dell'università privata Link Campus, l'ex ministro Vincenzo Scotti, 92 anni, insieme a Claudio Roveda, ex rettore, e al direttore generale Pasquale Russo, nell'ambito del processo per gli esami facili.

Il Tribunale poi inflitto 5 anni e 2 mesi al docente Stefano Mustica, 3 anni e 1 mese ad Andrea Pisaniello e 2 anni e 2 mesi ad Alessandro Pisaniello e a Felice Romano, segretario generale del Siulp.

