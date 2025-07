Siria gli attacchi israeliani su Damasco ripresi da una telecamera in diretta

Gli attacchi israeliani al quartier generale del Ministero della Difesa siriano a Damasco ripresi da una telecamera in diretta. Nelle immagini le esplosioni e la nube di fumo che si alza. I media statali siriani hanno riferito di almeno 13 feriti. Israele ha affermato che gli attacchi fanno parte di una campagna volta a difendere la minoranza drusa, che costituisce anche una comunità consistente in Israele, e ad allontanare i militanti islamici dal proprio confine. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Siria, gli attacchi israeliani su Damasco ripresi da una telecamera in diretta

