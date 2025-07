Calciomercato Milan Ibrahimovic ha individuato un nuovo grande obiettivo rossonero Le ultime

Calciomercato Milan, Mateta nuovo obiettivo per i rossoneri. Ecco il prezzo dell’affare per il Diavolo Il Calciomercato Milan si anima con un possibile colpo in attacco che potrebbe cambiare le prospettive offensive del club rossonero. Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997, è tornato sotto i riflettori dopo la sua convocazione agli ultimi Giochi Olimpici con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, Ibrahimovic ha individuato un nuovo grande obiettivo rossonero. Le ultime

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

Milan, pronta una nuova offerta per Douè; Ardon Jashari vuole il Milan, rifiutata offerta inglese; Calciomercato Milan: mollato Javi Guerra, il vero obiettivo è un altro.

Milan, doppio colpo sulle fasce: pressing per Pubill, poi il terzino sinistro - Le ultime notizie legate al calciomercato del club rossonero: Igli Tare vuole completare la rosa il prima possibile ... Lo riporta calciomercato.it

Calciomercato Milan: Jashari vuole i rossoneri - Il Milan, in attesa di annunciare Luka Modric, continua a lavorare ai fianchi il Bruges. Riporta calcioline.com