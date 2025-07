In via Manzoni Drumohr ci presenta l’eleganza sensoriale dell’estate

Essere eleganti senza apparire. Sentirsi leggeri senza rinunciare allo stile. Vivere l’estate come uno stato d’animo, più che una stagione. È questa la visione che Massimiliano Giornetti ha portato da Drumohr, firmando la sua prima collezione SpringSummer 2026 e inaugurando un nuovo capitolo per lo storico marchio fondato nel 1770. Un debutto che non tradisce il DNA sartoriale della maison, ma lo rilegge con una sensibilità più personale, fatta di contrasti bilanciati, dettagli da scoprire nel tempo e una nuova idea di contemporaneità poetica. Tessuti nobili e layering sensoriale. La collezione è pensata come un viaggio interiore, una “vacanza mentale” tra geometrie essenziali, atmosfere sospese e tessuti che si fanno racconto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

