Paura ad Albaredo per San Marco | in fiamme il tetto di una cascina

Sondrio, 16 luglio 2025 – Intervento dei Vigili del Fuoco oggi pomeriggio (mercoledì 16 luglio) ad Albaredo per San Marco (provincia di Sondrio)  per un incendio che ha interessato parte della copertura di una cascina. Il rogo si è sviluppato a seguito del malfunzionamento di un boiler a legna e nel corso delle operazioni di spegnimento, durate circa due ore, è stato necessario rimuovere parte del tetto in legno così da scongiurare il propagarsi delle fiamme che avrebbe potuto causare danni di ben superiore entitĂ . Le operazioni, che si sono protratte sino alle 16.30, hanno visto impegnate una squadra di Vigili del Fuoco permanenti ed una volontari del Distaccamento di Morbegno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paura ad Albaredo per San Marco: in fiamme il tetto di una cascina

In questa notizia si parla di: albaredo - marco - fiamme - tetto

Sport e solidarietà , successo per "Un Sorriso per Donare" ad Albaredo per San Marco - Una giornata ricca di sport e sorrisi quella della manifestazione “Un Sorriso per Donare” organizzata dagli “AllBlacks” e da Albaredo Promotion il 26 aprile.

“Dal Mare alle Alpi”: la grande storia del motociclismo fa tappa ad Albaredo per San Marco - Domenica 1 giugno, Albaredo per San Marco ospiterà il motogiro “Dal Mare alle Alpi”, promosso da APS Albaredo Promotion e patrocinato dai comuni di Albaredo, Morbegno e Talamona.

“Dal Mare alle Alpi”: la grande storia del motociclismo fa tappa ad Albaredo per San Marco - Domenica 1 giugno, Albaredo per San Marco ospiterà il motogiro “Dal Mare alle Alpi”, promosso da APS Albaredo Promotion e patrocinato dai comuni di Albaredo, Morbegno e Talamona.

Paura ad Albaredo per San Marco: in fiamme il tetto di una cascina; Albaredo, tetto di una cascina in fiamme. Colpa del boiler a legna.

Paura ad Albaredo per San Marco: in fiamme il tetto di una cascina - Sondrio, 16 luglio 2025 – Intervento dei Vigili del Fuoco oggi pomeriggio (mercoledì 16 luglio) ad Albaredo per San Marco (provincia di Sondrio) per un incendio che ha interessato parte della ... Riporta ilgiorno.it

Discarica abusiva in fiamme, controlli degli esperti Arpa - Campospinoso Albaredo, prelevati campioni dal tetto del capannone distrutto: forse si tratta di cemento amianto. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it