Rhea Ripley ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo WWE Evolution. Ospite al My Mom’s Basement With Robbie Fox non si è sbottonata piĂą di tanto sul match che l’ha vista protagonista nel main event, infatti ha lottato in un uno contro uno valevole per il titolo mondiale femminile contro Iyo Sky, nelle parti finali di un match cruento e spettacolare, sullo stage si palesa la “Miss Money In The Bank” Naomi intenta ad incassare la valigetta, cosi il match si trasforma in un Triple Threat Match, a trionfare è quest’ultima, che diventa campionessa mondiale Di seguito riportiamo le parole della Ripley: “Naomi?, che momento, me ne rendo conto, sono arrabbiata ma allo stesso tempo sono felice per lei” Sebbene Rhea Ripley, abbia perso la sua chance titolata per Evolution, appare tutto sommato tranquilla, dato che nell’ultima puntata di RAW è stato annunciato un nuovo Triple Threat Match, tra la nuova campionessa Naomi, Rhea Ripley e Iyo Sky, che si terrĂ a SummerSlam. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Rhea Ripley: Naomi? sono felice per lei

