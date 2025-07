LIVE Italia-Norvegia 1-0 Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | Girelli sblocca il match e fa sognare le azzurre!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52? Momento buono per le azzurre. Ancora Girelli propositiva. Chiesto un tocco per un potenziale angolo ma l’arbitro assegna rimessa dal fondo. 50? Soncin invita alla calma e alla testa. 50? G ol numero 60 in Nazionale per Cristiana Girelli!! 49? GOOOOOOLLLLLLLLL!!!! GIRELLI TOCCA SU CROSS BASSO DI CANTORE E PORTA AVANTI LE AZZURRE!!!!! 48? Cross di Bonansea direttamente sulle mani del portiere avversario. Cerca di uscire un po’ dal suo guscio l’11 di Soncin. 47? Molto bello il palleggio delle nordiche. Da una parte all’altra del campo senza troppa fatica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 1-0, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: Girelli sblocca il match e fa sognare le azzurre!

Sconfitta pressoché indolore per l'Italia agli Europei femminili di calcio: al cospetto della (favoritissima) Spagna campione del mondo in carica, le azzurre capitolano a Berna per 3-1 ma si qualificano ugualmente alla fase a eliminazione diretta, traguardo che Vai su Facebook

