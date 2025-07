Vitalizi respinti i ricorsi | confermati i tagli

Niente da fare per circa 800 ex deputati, che avevano presentato un ricorso contro il taglio dei vitalizi. Il Collegio di Appello della Camera, infatti, ha confermato l'impianto della delibera Fico del 2018 con cui è stato introdotto il taglio. In virtù di questa decisione sono stati respinti i ricorsi degli ex deputati, già rigettati in primo grado. La decisione è stata assunta dall' organismo composto dai deputati: Ylenja Lucaselli (FdI), Ingrid Bisa (Lega), Marco Lacarra (Pd), Pietro Pittalis (FI) e Vittoria Baldino (M5S). Sono state inoltre confermate le misure di mitigazione già introdotte dall’Ufficio di Presidenza della scorsa legislatura, in attuazione di sentenze parziali adottate dagli organi di tutela di quella Legislatura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

