Mps-Mediobanca Lovaglio ‘licenzia’ Nagel

Londra, 16 luglio 2025 – Altro che fusione amichevole. Luigi Lovaglio taglia la testa del collega Alberto Nagel e apre il casting per assicurare un nuovo ceo a Piazzetta Cuccia. Da Londra, davanti agli investitori internazionali, l'ad di Montepaschi non si limita più a difendere l'offerta su Mediobanca: la guida storica di Piazzetta Cuccia è già un ex. "Nagel non mi ha risposto al telefono – ha svelato Lovaglio – Ma non importa, dopo l'offerta cercheremo un nuovo top manager, internazionale, brillante, capace di legare il team attorno a lui". Siena non nasconde più l'intenzione di ribaltare gli equilibri al vertice di una delle istituzioni più influenti della finanza italiana.

