Vitalizi d’oro stop alla Camera nel silenzio generale | esulta solo il M5S Chi sono gli ex parlamentari che volevano il rimborso

Vitalizi d’oro, arriva lo stop (definitivo) della Camera dei deputati. Tra gli ex vip che chiedevano il rimborso c’era anche Ilona Staller. Il Collegio di Appello della Camera ha deciso. I circa 800 ex parlamentari che hanno fatto ricorso al taglio dei vitalizi dovranno rassegnarsi, perché la delibera Fico resterà com’è. (Ansa Foto) – notizie.com Dopo che Palazzo Madama nel 2022 aveva deciso in modo favorevole per gli ex senatori, mercoledì 16 luglio è arrivata la “sentenza” dei deputati. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Vitalizi d’oro, stop alla Camera nel silenzio generale: esulta solo il M5S. Chi sono gli ex parlamentari che volevano il rimborso

Tra gli oltre 900 parlamentari che hanno presentato ricorso contro il taglio dei #vitalizi introdotto nel 2018 sotto la presidenza di Roberto Fico, allora esponente del Movimento 5 Stelle, c'è anche #IlonaStaller. L'ex deputata, eletta alla Camera tra il 1987 e il 199

