I fantastici quattro | john malkovich esce dal film le ultime novità dal regista

esclusione di john malkovich da “i fantastici quattro: gli inizi”. Recenti conferme ufficiali hanno chiarito che l’attore John Malkovich non farà più parte del cast del nuovo film della Marvel Studios, intitolato I Fantastici Quattro: Gli Inizi. La sua presenza, inizialmente annunciata, sarebbe dovuta essere nel ruolo di Ivan Kragoff, noto come Red Ghost, uno dei primi antagonisti affrontati dal quartetto di supereroi nei fumetti. La scelta di escludere Malkovich è stata comunicata direttamente dal regista Matt Shakman. motivazioni e dettagli sulla rimozione dell’attore. Le scene con Malkovich erano state girate e inserite nelle prime fasi del film, rappresentando un segmento dedicato ai primi anni della vita della famiglia protagonista come supereroi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - I fantastici quattro: john malkovich esce dal film, le ultime novità dal regista

In questa notizia si parla di: malkovich - fantastici - quattro - john

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il regista conferma che John Malkovich non fa più parte del film - I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il regista conferma che John Malkovich non fa più parte del film Nelle scorse settimane era emerso il rumor, ma ora c’è la conferma: l’attore John Malkovich non apparirà più nel film della Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi nel ruolo di Ivan Kragoff, alias Red Ghost, uno dei primi cattivi ad affrontare il quartetto di supereroi nei fumetti.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il personaggio di John Malkovich è stato tagliato dal film? - I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il personaggio di John Malkovich è stato tagliato dal film? Il trailer finale di ieri di I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha entusiasmato i fan, ma oltre a tenere Galactus sotto silenzio, non c’era ancora traccia del cast di supporto del film: Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles.

I fantastici quattro e il mistero del personaggio di john malkovich scomparso dal film - anticipazioni e aggiornamenti sul cast di I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Il nuovo trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati, offrendo uno sguardo spettacolare sulla pellicola.

Scoprite gli ultimi importanti aggiornamenti su Fantastici 4: Gli Inizi, e in partciolare sul ruolo di John Malkovich. [REPOST] Vai su Facebook

I Fantastici Quattro: Gli inizi, il personaggio di John Malkovich è stato tagliato dal film; I Fantastici Quattro; Gli inizi, il ruolo di John Malkovich tagliato dal film? La preoccupazione dei fan; Fantastici 4: ci sono novità importantissime sul ruolo di John Malkovich!.

“Non c’era spazio”: il film sui Fantastici Quattro dice addio a un nome di grido (confermando i timori dei fan) - Il regista Matt Shakman ha spiegato che l’eccesso di personaggi e trame ha reso necessario eliminare alcune parti, anche importanti, del film ... Secondo msn.com

Fantastici 4, a sorpresa una celebre star è stata tagliata fuori dal film! - Una celebre star è stata tagliata fuori dal montaggio finale di Fantastici 4: Gli Inizi: per il regista è stato "straziante". Segnala bestmovie.it