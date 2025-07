Calciomercato Pisa novità importanti riguardanti Simeone Vicino il trasferimento ai nerazzurri?

Calciomercato Pisa, le novità importanti riguardante Simeone (e anche altri giocatori nerazzurri). Le ultime Nel panorama del Calciomercato Pisa emergono novità importanti riguardanti la trattativa per portare Giovanni Simeone in maglia nerazzurra. La società toscana è infatti determinata a chiudere l’accordo con il Napoli, indipendentemente dall’evoluzione della situazione legata a Lucca. I dirigenti del Pisa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Pisa, novità importanti riguardanti Simeone. Vicino il trasferimento ai nerazzurri?

In questa notizia si parla di: calciomercato - pisa - novità - importanti

Pisa: tra Serie A e calciomercato, focus su prestiti e riscatti - In un meraviglioso limbo tra la chiusura di una stagione che ha già portato in cassa il suo straordinario traguardo, e un futuro nuovo, radioso, tortuoso ma allo stesso tempo splendido.

Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo offensivo: contatti avviati per Sanabria (Torino). Le ultime - Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo per l’attacco. Antonio Sanabria è fortemente nel mirino della squadra nerazzurra Il calciomercato Pisa comincia a muovere i primi passi sul mercato in vista della prossima stagione, con un occhio puntato alla Serie A.

Calciomercato Pisa, la situazione nerazzurra in vista dell’estate. L’indiscrezione tra prestiti, riscatti e trattative - Calciomercato Pisa, la situazione nerazzurra tra prestiti, riscatti e possibili trattative in estate.

Musica e informazione a cura di Massimo Corsini. All'interno del programma Radio Nerazzurra speciale calciomercato, il punto sul Pisa di Michele Bufalino Vai su Facebook

Calciomercato, concorrenza per Tessmann, Vignolo e Simeone, il Pisa ha argomenti forti. Pinamonti? No conferme; Pisa, da Nzola a Joronen: le novità di mercato; Pisa, pronta l’offerta per Dawidowicz mentre si stringe il cerchio per l’allenatore: tutte le novità , i nomi e le trattattive.