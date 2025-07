Incidente e auto a fuoco in tangenziale | anche Alex non ce l’ha fatta

Modena, 16 luglio 2025 – “Corri con gli angeli con la tua moto e fai vedere chi sei”. E’ calato il buio su Pavullo alla notizia della morte del 27enne Alex Martinelli, il giovane coinvolto nel terribile incidente avvenuto domenica sulla Nuova Estense, a Modena. Alex si è spento dopo tre giorni di agonia nel reparto di rianimazione del Centro grandi ustionati di Parma: troppo gravi i traumi e le ustioni riportate nel terrificante incidente in cui ha perso la vita anche l’amica 24enne Aurora Passanti, originaria di Zocca, che era seduta nel posto del passeggero. La Toyota Yaris Gr condotta dal 27enne, dopo l’uscita di strada e l’urto violentissimo contro un albero ha preso fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente e auto a fuoco in tangenziale: anche Alex non ce l’ha fatta

In questa notizia si parla di: alex - incidente - auto - fuoco

