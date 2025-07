Sovraffollamento carceri Bernardini | Liberazione anticipata? C’è tanta speranza e

L’attivista radica, ex parlamentare e presidente di Nessuno tocchi Caino ha interrotto lo sciopero della fame ma c’è fermento parlamentare sulla legge per i detenuti Una situazione sempre più d’emergenza e sempre più caotica. Il sovraffollamento delle carceri sta raggiungendo picchi impressionanti e più si va avanti, più la situazione non fa che degenerare. Ed è sempre più a ischio. Lo dice da tempo Rita Bernardini, presidente dell’ associazione Nessuno tocchi Caino ed ex parlamentare, ma anche il deputato e ideatore della legge sulla liberazione anticipata speciale Roberto Giacnetti e lo pensa anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Sovraffollamento carceri, Bernardini: “Liberazione anticipata? C’è tanta speranza e..”

Sovraffollamento carcerario: criticità nel 'Piano Carceri' secondo la Corte dei conti - A dieci anni dalla conclusione della gestione commissariale, l'analisi sullo stato di attuazione del 'Piano Carceri' evidenzia situazioni critiche di sovraffollamento carcerario che - soprattutto in Lombardia, Puglia, Campania, Lazio, Veneto e Sicilia - assumono contorni ai limiti dell'emergenza, anche alla luce dei dati del Ministero della Giustizia.

Sciopero della fame per i diritti dei detenuti di Angela Stella L'Unità , 8 luglio 2025 In 100 tra legali, giuristi e toghe hanno già aderito all'appello, tra loro Nello Rossi. L'obiettivo è convincere il Parlamento a riesaminare il ddl Giachetti. Sovraffollamento che sfior

Bernardini riprende lo sciopero della fame: «Sovraffollamento, serve subito una legge»; Carceri, La Russa redento apre allo sconto di pena; Sovraffollamento nelle carceri, La Russa al lavoro con Giachetti e Bernardini: “Norma sulla buona condotta”.

Il piano del governo sulle carceri affollate. "Misure alternative per 10mila detenuti" - Dopo mesi di denunce e di polemiche sul sovraffollamento delle prigioni italiane, ieri dal Governo

Contro il sovraffollamento nelle carceri tutti chiedono un provvedimento, ma Nordio e Delmastro fanno muro - quindi "resto convinto che ogni iniziativa, anche normativa, tesa ad affrontare questa grave e perdurante problematica, debba essere presa in considerazione senza cadere nel pregiudizio politico o ide