Giudizio sospeso il documentario di Open sulla giustizia minorile la presentazione alla Camera Ascani | Gravi segnali nelle carceri che ci devono far riflettere

¬ęIl nostro ordinamento ‚Äď a partire dalla Costituzione ‚Äď riconosce alla pena una funzione rieducativa. E proprio per questo, il sistema penale minorile ha sempre avuto, nel nostro Paese, una vocazione pi√Ļ avanzata, pi√Ļ umana, pi√Ļ orientata al recupero che alla sola punizione. Ma oggi questo modello √® in sofferenza: la carenza di strutture adeguate, il sovraccarico delle comunit√†, la fatica degli operatori, sono segnali che ci devono far riflettere¬Ľ. A parlare √® la vicepresidente della Camera dei deputati Anna Ascani che ha preso parte oggi, 16 luglio, alla presentazione del primo documentario prodotto da Open, ospitata alla Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Open.online