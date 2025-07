I Fantastici Quattro | Gli Inizi il regista conferma che John Malkovich non fa più parte del film

Nelle scorse settimane era emerso il rumor, ma ora c’è la conferma: l’attore John Malkovich non apparirĂ piĂą nel film della Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi nel ruolo di Ivan Kragoff, alias Red Ghost, uno dei primi cattivi ad affrontare il quartetto di supereroi nei fumetti. Il regista Matt Shakman ha confermato la decisione di escludere Malkovich dal film in un’ampia intervista con Variety sulla sua carriera e sulla sua esperienza nella realizzazione del film. Le scene con Malkovich erano presenti all’inizio del film e facevano parte di una lunga sequenza che descriveva i primi anni della famiglia protagonista come supereroi, compresa la battaglia contro il Red Ghost e la sua squadra di Super-Scimmie. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

