Wonder Woman | il reboot prende slancio ai DC Studios mentre il sequel di Superman può attendere

Mentre l'universo DC si riorganizza dopo l'uscita di Superman, Warner Bros. punta tutto su una nuova versione di Wonder Woman. Il futuro cinematografico dell'universo DC comincia a delinearsi con maggiore chiarezza dopo il debutto nelle sale di Superman, diretto da James Gunn. Il film ha ottenuto risultati discreti al box office, superando i 220 milioni di dollari in tutto il mondo, cifra sufficiente a far tirare un sospiro di sollievo ai vertici della Warner Bros. e a consolidare la visione a lungo termine pensata dai DC Studios per il nuovo corso del franchise. Nonostante alcuni analisti abbiano descritto l'apertura come leggermente sotto le aspettative, il primo capitolo del nuovo DCU sembra aver gettato basi solide. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Wonder Woman: il reboot prende slancio ai DC Studios, mentre il sequel di Superman può attendere

In questa notizia si parla di: superman - wonder - woman - studios

