ATP Gstaad, pioggia protagonista sulla terra rossa svizzera. Vince Casper Ruud.

Completata la giornata prima del previsto nel torneo di Gstaad. Sulla terra rossa svizzera la pioggia è stata protagonista e non ha permesso lo svolgimento del programma odierno. Tre ottavi di finale si sono disputati e la notizia è la vittoria del norvegese Casper Ruud. Lo scandinavo, afflitto da problemi fisici di vario genere, sta cercando di ritrovarsi. Quest’oggi, il n.13 del ranking si è imposto contro il padrone di casa, Dominic Stricker (n.229 del mondo) col punteggio di 7-5 7-6 (6). Una prestazione non così brillante di Casper, ma sufficiente per superare il padrone di casa, dotato di un gran braccio, ma non assistito dalla doverosa mobilità. 🔗 Leggi su Oasport.it

