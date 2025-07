Hjulmand Juve nuovi contatti nelle ultime ore! I bianconeri fanno sul serio | la mossa del club e il piano per riportare il centrocampista in Serie A Ultime

Hjulmand Juve, nuovi contatti nelle ultime ore: tutti gli ultimi dettagli sul futuro del centrocampista dello Sporting. Il calciomercato Juve ha da tempo messo gli occhi su Hjulmand, centrocampista dello Sporting Lisbona, considerandolo un obiettivo di mercato per rinforzare la propria mediana. Le ultime indiscrezioni, come riportato anche da Fabrizio Romano, confermano che la Juve è in trattativa con il club portoghese per capire i dettagli dell’operazione. Nonostante il focus iniziale su Alberto Costa, il centrocampista ha fatto sapere di non avere fretta di cambiare aria e che la sua prioritĂ resta rimanere allo Sporting, almeno per il momento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

