Dopo la bella vittoria di Lucia Bronzetti contro Donna Vekic, arriva anche quella di Flavio Cobolli contro Dule Ajdukovic. L’Italia chiude così la pratica Croazia nella prima giornata della Hopman Cup 2025 in corso di svolgimento a Bari. Gli azzurri si portano sul 2-0, rendendo così ininfluente per lo scontro diretto (ma importante per la classifica) il doppio misto che si giocherĂ a breve. Cobolli ha sofferto piĂą del previsto con il giovane croato, vincendo in rimonta al super tie-break per 6-7 6-4 10-6 dopo due ore e due minuti di gioco. Tre break consecutivi in avvio di partita. Comincia Ajdukovic, poi controbreak di Cobolli, ma ancora il romano perde nuovamente il servizio nel terzo gioco dopo un brutto errore di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavio Cobolli reagisce contro Ajdukovic e regala la vittoria agli azzurri. Italia-Croazia 2-0 in Hopman Cup

