Cusano Mutri divieto di dimora per una donna accusata di atti persecutori

Cusano Mutri, atti persecutori nei confronti dei vicini: divieto di dimora per una donna - Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna, all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Cusano Mutri ha dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Benevento – che disponeva la misura cautelare personale del divieto di dimora nel Comune di Cusano Mutri – nei confronti di una donna del posto, poiché ritenuta gravemente indiziata del reato di atti persecutori nei confronti di due vicini di casa, legati da vincolo di parentela con l’indagata.

