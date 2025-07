Terni cedono pezzi di intonaco da un edificio | intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando provinciale di Terni sono interventi nel corso della serata di oggi -mercoledì 16 luglio - in via Ferraris. Allertati da una segnalazione arrivata alla centrale operativa si sono portati sul posto provvedendo a liberare i marciapiedi dai pezzi di intonaco caduti da. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

