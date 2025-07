LIVE Bronzetti Cobolli-Vekic Ajdukovic Italia-Croazia 2-0 Hopman Cup 2025 in DIRETTA | doppio misto per ipotecare la finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BRONZETTI-VEKIC DI HOPMAN CUP DALLE 17.30 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-AJDUKOVIC DI HOPMAN CUP (2° MATCH DALLE 17.30) 22:10 Doppio misto che si giocherà alle 22.25. 21:50 Cobolli batte in rimonta Ajdukovic e ci dà la vittoria matematica, adesso c’è da giocare il doppio misto che potrebbe darci il 3-0 oppure dare ai croati il 2-1. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE  dell’incontro decisivo del tie tra ITALIA e CROAZIA, si gioca un doppio misto con tie-break al posto del 3° parziale tra CobolliBronzetti e AjdukovicVekic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bronzetti/Cobolli-Vekic/Ajdukovic, Italia-Croazia 2-0 Hopman Cup 2025 in DIRETTA: doppio misto per ipotecare la finale!

«Amo davvero l'Italia, il cibo, la gente, l'energia… è tutto fantastico» Le parole di Donna Vekic, che oggi affronterà Lucia Bronzetti a Bari Segui la Hopman Cup in diretta su SuperTennis Vai su X

Hopman Cup 2025: l’Italia parte bene. 1-0 contro la Croazia dopo la vittoria di Bronzetti - ITF | A Bari, nella giornata inaugurale della Hopman Cup, Lucia Bronzetti supera al super tie- Da ubitennis.com

Hopman Cup: l’Italia batte la Croazia, 2-0 dopo i singolari - ROMA, 16 LUG – Comincia bene per l’Italia l’edizione 2025 della Hopman Cup, il torneo a squadre miste che si svolge a Bari. Lo riporta lasicilia.it