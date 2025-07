De Silvestri allontana il ritiro | Vado avanti finché sto bene Giocatori come Acerbi sono la dimostrazione che…

De Silvestri, capitano del Bologna, ha allontanato il ritiro in una recente intervista usando il difensore dell’Inter come riferimento. Lorenzo De Silvestri, dopo aver compiuto 37 anni lo scorso maggio, è pronto a continuare la sua carriera in Serie A con il Bologna. Il difensore, ormai una delle bandiere della squadra rossoblĂą, ha spiegato la sua motivazione a proseguire a giocare a un livello così elevato, nonostante l’etĂ . In un’intervista recente, De Silvestri ha dichiarato – «Cosa mi spinge ad andare avanti? Me stesso. Mi creo degli obiettivi personali, piccoli o grandi che siano, e poi affronto day by day gli allenamenti con passione e sorriso che mi fanno sentire vivo». 🔗 Leggi su Internews24.com

