Ritrovato senza vita Mattew | il corpo del turista inglese trovato 150 metri sotto la croce panoramica di Dalò

Chiavenna (Sondrio) – Il peggior epilogo possibile, dopo giorni di infruttuose ricerche a tappeto sui monti sopra Chiavenna che sembrava l'avessero inghiottito. Mattew Hall, 33 anni, di Kingston Upon Hull, nello Yorkshire inglese, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di oggi a circa 150 metri sotto la croce panoramica di Dalò, sul versante est della montagna. Amante delle escursioni, aveva raggiunto la Valchiavenna da solo per trascorrevi alcuni giorni e sarebbe dovuto tornare in patria sabato scorso. Di lui, però, non si avevano più notizie da martedì della scorsa settimana. Quel giorno aveva mandato un selfie a un'amica dicendole di aver perso il sentiero, ma non sembrava preoccupato.

