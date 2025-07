Come abbronzarsi meglio e in sicurezza

Siete pronti a prendere il sole in spiaggia? Secondo uno studio Ipsos per La Roche-Posay, sebbene il 95% degli europei sappia che l'esposizione al sole senza protezione causa il cancro alla pelle e accelera l'invecchiamento cutaneo, il 72% considera l'abbronzatura sinonimo di buona salute e il 61% ritiene che un colorito abbronzato sia più attraente. Perché dobbiamo proteggerci dai raggi UV. Dal 1992, i raggi ultravioletti (UV) sono stati classificati dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come cancerogeni comprovati per l'uomo, proprio come il tabacco o l'amianto. Esistono tre tipi di UV: UVC: estremamente dannosi, vengono completamente filtrati dall'atmosfera e non raggiungono la superficie terrestre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Come abbronzarsi meglio e in sicurezza

In questa notizia si parla di: abbronzarsi - meglio - sicurezza - raggi

Raggi Method Pancafit - Postural Service | Milan Vai su Facebook

Come abbronzarsi meglio e in sicurezza; Le migliori creme solari del 2025: protezione perfetta per ogni tipo di pelle; Melanoma e abbronzatura, in consigli degli esperti per un’estate in sicurezza.

Cortisone e luce del sole: i consigli per gestire al meglio l'esposizione e abbronzarsi in sicurezza - Inoltre, il cortisone può alterare la normale produzione di melanina, ossia il pigmento che protegge la pelle dall’esposizione solare. Come scrive msn.com

Come abbronzarsi in totale sicurezza - Donna Moderna - Siamo in piena estate e l’argomento che ci sta più a cuore è certamente quello dell’abbronzatura. Riporta donnamoderna.com