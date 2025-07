Bombardieri | Molto preoccupati dai dazi Meloni si confronti

ROMA – Sui dazi “noi siamo molto preoccupati. Abbiamo bisogno di confrontarci con il governo. Il problema dei dazi non è solo delle aziende, è un problema anche dei lavoratori e delle lavoratrici. Alla presidente del consiglio dico confrontiamoci perchĂ© i problemi che deriveranno dai dazi anche al 10% saranno seri per le aziende ma soprattutto per l’occupazione”. Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine del congresso della Cisl, rimarcando “la necessitĂ di guardare ad altri mercati, di rilanciare i consumi, di recuperare il potere d’acquisto e aumentare i salari per far aumentare i consumi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

