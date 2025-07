Tadej Pogacar dopo la caduta | Ho avuto paura ma sto bene Grazie al gruppo che mi ha aspettato

Un’undicesima tappa non fortunata per Tadej Pogacar. Il detentore del titolo al Tour de France 2025 ha rischiato tantissimo poco prima dell’arrivo di Tolosa: una brutta caduta per il campione del mondo in carica, costretto a rientrare sul gruppo dei migliori. Per lui al traguardo qualche abrasione e, per fortuna, niente di rotto. Le parole dello sloveno: “Grazie al gruppo davanti, che mi ha davvero aspettato. Pensavo fosse piĂą o meno finita a quel punto, ma avrebbero potuto approfittarne per guadagnare tempo. Forse non molto, ma avrei dovuto fare uno sforzo enorme per recuperare. Quindi, grande rispetto a tutti quelli davanti e grazie per il sostegno, ragazzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

