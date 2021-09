In The Crown 5 anche Dodi Al-Fayed e suo padre, per raccontare l’ultima estate di Diana a Parigi (Di venerdì 24 settembre 2021) The Crown 5 accoglie due nuovi attori per interpretare dei personaggi che la dicono lunga su quanto la trama si spingerà a raccontare nella prossima stagione. Nel cast di The Crown 5 arriva Khalid Abdalla (Il Cacciatore di Aquiloni) nel ruolo di Dodi Al-Fayed: reciterà al fianco di Elizabeth Debicki (Tenet) nei panni della Principessa del Popolo, Diana Spencer. anche Salim Daw è stato scritturato per i nuovi episodi, per interpretare il ruolo del padre di Dodi, il miliardario ed ex proprietario dei magazzini Harrods Mohamed Al-Fayed. A rivelarlo in anteprima esclusiva è Variety. Chiaramente The Crown 5 arriverà dunque fino al racconto dell’ultima estate di Lady ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) The5 accoglie due nuovi attori per interpretare dei personaggi che la dicono lunga su quanto la trama si spingerà anella prossima stagione. Nel cast di The5 arriva Khalid Abdalla (Il Cacciatore di Aquiloni) nel ruolo diAl-: reciterà al fianco di Elizabeth Debicki (Tenet) nei panni della Principessa del Popolo,Spencer.Salim Daw è stato scritturato per i nuovi episodi, per interpretare il ruolo deldi, il miliardario ed ex proprietario dei magazzini Harrods Mohamed Al-. A rivelarlo in anteprima esclusiva è Variety. Chiaramente The5 arriverà dunque fino al racconto deldi Lady ...

