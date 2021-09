Il sogno di Adam Smith

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 settembre 2021) L’impresa trasformativa fa suo, dal punto di vista aziendale, per una società più equa. Essa intende assicurare a tutti i suoi operatori il più alto grado di prosperità e, a questo fine, si impegna a tenere sotto controllo il potere e il capriccio individuale degli azionisti. Nella sua visione etica del capitalismo, i profitti sono compatibili con il bene pubblico e il bene sociale. È questa la pratica che i giapponesi chiamano “Gapponshugi”, o capitalismo etico, risalente all’industriale Shibusawa Eiichi (1840-1931), ritenuto il padre del capitalismo giapponese. Nei conti aziendali, accanto ai profitti e alle perdite, entra in gioco il fattore umano e il fattore natura per la cui valutazione non bastano i dati. Buone condizioni di lavoro e azzeramento dei costi a carico della natura sono obiettivi che l’impresa trasformativa persegue andando oltre il convenzionale calcolo economico ...