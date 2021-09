Hakimi | «Il Chelsea mi voleva ma il dream team del PSG è stata la scelta giusta»

(Di venerdì 24 settembre 2021)a L’Èquipe: «Ho avuto la sensazione che dovevo venire a Parigi, che sarei stato felice qui» Nel corso della lunga intervista rilasciata al quotidiano francese l’Équipe, Achrafha riportato la memoria indietro di due mesi per spiegare i motivi che lo hanno spinto a sposare il progetto del Paris Saint-Germain preferendolo a quello dei campioni d’Europa del. «Ho avuto la sensazione che dovevo venire a Parigi, che sarei stato felice qui. Il PSG è un grande club e ho apprezzato quanto le persone qui sembravano amarmi e desiderarmi. E sono stato fortunato che il mio arrivo sia stato accompagnato da grandi acquisti. Sono già sicuro di non essermi sbagliato» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sugli addii di Romelu Lukaku e Achraf, passati in estate rispettivamente ae Paris Saint - Germain: "Scelta sbagliata! Mai. Sapevo che loro due avevano svolto un grande lavoro qua e ...... Sugli addii di Romelu Lukaku e Achraf, passati in estate rispettivamente ae Psg dice: Infine un pensiero per InzaghiIl terzino marocchino del Psg, Achraf Hakimi, ha parlato a L'Equipe del suo trasferimento, avvenuto questa estate, dall'Inter. Hakimi ha svelato dei retroscena di mercato.Intervistato da Magazine L'Equipe, Achraf Hakimi ha parlato dell’addio all’Inter e della scelta di trasferirsi al PSG: "Avevo due ...