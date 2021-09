Fridays for future: i giovani tornano in piazza per l'ambiente. E a Milano arriva Greta (Di venerdì 24 settembre 2021) Fridays for future torna nelle piazze . Dopo il lungo periodo di inattività dovuto anche alla pandemia, il movimento creato da Greta Thunberg e a cui hanno aderito ragazzi in ogni parte del globo, si ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 24 settembre 2021)fortorna nelle piazze . Dopo il lungo periodo di inattività dovuto anche alla pandemia, il movimento creato daThunberg e a cui hanno aderito ragazzi in ogni parte del globo, si ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Clima: sciopero globale, Fridays for Future in piazza. In oltre 70 città italiane. 'Agire realmente, non a parole'… - Corriere : I ragazzi di Fridays For Future Italia: 10 motivi per scioperare per il clima oggi - fattoquotidiano : Fridays for Future, il primo sciopero nazionale dopo la pandemia: “La transizione ecologica non pesi sui cittadini,… - CaressaGiovanni : #FridaysForFuture di nuovo in piazza per il clima: 'Agire realmente, non a parole' - PiacenzaSera : I giovani per il clima infiammano la piazza a #Piacenza “Trasporti green e meno cemento” - Tornano in piazza i… -