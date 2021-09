Firenze: investito dalla tramvia, 45enne in codice rosso a Careggi (Di venerdì 24 settembre 2021) La linea T1 della tramvia ha investito oggi, 24 settembre 2021, un uomo di 45 anni in via Jacopo da Diacceto. Secondo quanto comunicato dall'azienda Gest che gestisce il servizio, l'uomo, trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi, sarebbe stato travolto mentre attraversava i binari lontano dalle strisce pedonali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 settembre 2021) La linea T1 dellahaoggi, 24 settembre 2021, un uomo di 45 anni in via Jacopo da Diacceto. Secondo quanto comunicato dall'azienda Gest che gestisce il servizio, l'uomo, trasportato inall'ospedale di, sarebbe stato travolto mentre attraversava i binari lontano dalle strisce pedonali L'articolo proviene daPost.

