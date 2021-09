Fabio Caressa e Beppe Bergomi con Panariello e Marco Giallini | ecco cosa ci facevano i due telecronisti di Sky su Rai 3

(Di venerdì 24 settembre 2021)da. Questione di coppia. Maschile. Siparietto comico calcistico a Lui è peggio di me su Rai3. I duestorici di Sky sono intervenuti nel programma del duo comico di mamma Rai. Buffo lo sfondo scenografico modello C’è posta per te con lo sdoppiamento della coppia di qua e di la del muro che divide il palco.intervistaintervista. Il giornalista sportivo ricorda che i due lavorano insieme dal 1999 e che l’ex terzino dell’Inter e della Nazionale “non gli è andato mai sopra con la voce” mentre in campogol; lo “zio” ricorda invece che qualche volta il compagna di telecronaca “ha scambiato Spinazzola con Zambrotta”. Poi ancora ...

Dalla prima puntata la modella è stata bersagliata di critiche per la sua scarsa attitudine nel figurare in una trasmissione molto approfondita sul calcio. Il Club condotto daè una luogo di approfondimento condotta da persone super preparate e le domande banali che la Satta pone ai presenti non fanno altro che gelare l'atmosfera in un imbarazzante silenzio. ...Su Rai3 lo show 'Lui è peggio di me', con Marco Giallini e Giorgio Panariello, e ospiti della prima puntata, Beppe Bergomi, Enrico Bertolino, Mario Biondi, Raphael Gualazzi e Ron, ha ...Verifica importante in tv giovedì 23 settembre. Su SkyUno c’era la seconda puntata della nuova edizione di ‘X-Factor’, con Ludovico Tersigni al posto di Alessandro Cattelan, mentre su Canale 5 tornava ...Caressa e Bergomi, ospiti a "Lui è peggio di me", in una veste inedita nel salotto di Panariello e Giallini su Raitre.