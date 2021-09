Ecco chi in Europa finanzia indirettamente i talebani (Di venerdì 24 settembre 2021) L’economia in Afghanistan si è fermata. Da quando i talebani il 15 agosto scorso hanno messo piede a Kabul, le principali attività hanno risentito e non poco del nuovo mutamento politico. Le banche in gran parte sono chiuse oppure erogano pochi Afghani (la moneta locale) al giorno. Le riserve dello Stato sono congelate, gli aiuti InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 24 settembre 2021) L’economia in Afghanistan si è fermata. Da quando iil 15 agosto scorso hanno messo piede a Kabul, le principali attività hanno risentito e non poco del nuovo mutamento politico. Le banche in gran parte sono chiuse oppure erogano pochi Afghani (la moneta locale) al giorno. Le riserve dello Stato sono congelate, gli aiuti InsideOver.

Advertising

Pontifex_it : Ecco anzitutto chi servire: quanti hanno bisogno di ricevere e non hanno da restituire. Accogliendo chi è ai margin… - redazioneiene : Dal 5 ottobre, nella nuova stagione de Le Iene, si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band… - lucatelese : Siamo in edicola!!! Ecco il primo numero di The post internazionale. Per chi è a Roma c’è la festa di battesimo sul… - seaborn3 : RT @SecolodItalia1: No vax e No pass nelle aule del Palazzo: sarebbero almeno 130 i parlamentari “dissidenti”. Ecco chi sono - marirotesolin : RT @myybursinn: “Chi lo avrebbe mai detto un anno fa” Noi. Da subito. Abbiamo sempre detto che questa serie avrebbe fatto la storia. Ci… -