Dispersi sulla strada del santuario | coppia di escursionisti ritrovata dai Vigili del Fuoco

(Di venerdì 24 settembre 2021) Erano usciti per percorrere lache porta aldella Mentorella nel comune di Capranica Prenestina quando improvvisamente si erano perse le loro tracce. La segnalazione è partita alle 15:30 circa di oggi, 24 settembre, e subito idelhanno attivato le loro squadre. Sul posto è arrivata la squadra deideldi Palestrina 24/A per rintracciare i due disperi. Parliamo di un uomo – italiano – del 1966 e una donna – di nazionalità estone – del 1974. I due fortunatamente sono stati individuati e recuperati tramite l’elicottero Drago 140. Buone le loro condizioni di salute. Presente sul posto anche la squadra SAF, il 118 ,le FF.OO ed il soccorso alpino. su Il Corriere della Città.

