Digital Innovation, prima Open Call i4Trust: sostegno finanziario fino a 120mila euro (Di venerdì 24 settembre 2021) È aperta la prima Open Call di i4Trust per selezionare fino a 16 Bottom-Up Experiments per la condivisione, il riutilizzo e lo scambio di dati. Gli obiettivi della Call sono mobilitare i Digital Innovation Hubs (DIH) e le aziende europee per stabilire partnership per la condivisione dei dati e identificare casi d’uso concreti che si basano sulla condivisione fidata ed efficace dei dati; supportare le aziende nell’adozione di tecnologie per la condivisione dei dati basate sui Building Blocks iSHARE e FIWARE. Gli esperimenti selezionati entreranno a far parte dell’i4Trust Mentoring Program personalizzato di 9 mesi, che include: sostegno finanziario fino a 120.000 ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 settembre 2021) È aperta ladiper selezionarea 16 Bottom-Up Experiments per la condivisione, il riutilizzo e lo scambio di dati. Gli obiettivi dellasono mobilitare iHubs (DIH) e le aziendepee per stabilire partnership per la condivisione dei dati e identificare casi d’uso concreti che si basano sulla condivisione fidata ed efficace dei dati; supportare le aziende nell’adozione di tecnologie per la condivisione dei dati basate sui Building Blocks iSHARE e FIWARE. Gli esperimenti selezionati entreranno a far parte dell’Mentoring Program personalizzato di 9 mesi, che include:a 120.000 ...

Advertising

RetaiI_Italy : ?????#RIEducation Investi sul tuo futuro ? Il ???? ???????????????? ???????? è in partenza la VI edizione dell'Executive Master '????… - evaciago : RT @SoftwareAG_IT: Tra pochi minuti segui lo speech di Giulio Ballarini al Banking Summit di The Innovation Group! Breakout A2 @TIG_italia… - INPS_it : RT @LaStampa: Il direttore di Italian Tech @RiccardoLuna dialoga con Vincenzo Di Nicola, Head of Technological Innovation and Digital Trans… - rigoldip : RT @MilenaLazzaroni: #HPE #FLASH un concentrato di idee e tecnologia che alimenta l’ #innovazione. ?? ??@Paolo_Delgrosso @HPE_IT ci spiega… - startzai : RT @datamanager_it: CONNECTED DIGITAL INNOVATION: Accelerare l'innovazione, aumentare la competitività, garantire la #sostenibilità https:… -