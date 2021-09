DAZN | ancora problemi e i tifosi sono furiosi | “non è possibile andare avanti”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Nella giornata di ieri siregistrati nuovi disservizi di, in particolar modo gli utenti nonriusciti ad assistere alle partite Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. Gli abbonati silamentati per l’impossibilità di assistere alla partite. “Non ècosì, è trascorso un mese dall’inizio del campionato di Serie A, sigiocate cinque giornate e gli abbonati devonofare i conti con idi. Con ieri possiamo tranquillamente dire che si è passato il limite”, è quanto dichiarato da Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici. “Gli utenti non hanno potuto vedere le partite Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio per circa mezz’ora. Praticamente è saltato ...

Non èla squadra che abbiamo imparato a conoscere, anche per via dei numerosi infortuni con ...00 allo stadio 'Meazza' di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su. La piattaforma, ..., forte di un supporto finanziario (e politico) di questa portata ha potuto agilmente battere ...l'italiano che nel frattempo ha scelto di spendere meglio il proprio tempo libero? Quello che...Continuano i disservizi di Dazn. Ieri altri problemi, con Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio: “oltrepassato il limite” “Non è possibile andare avanti così, è trascorso un mese dall’inizio del campionato ...Problemi per l'ennesima volta per gli abbonati Dazn. Questa volta è successo per la trasmissione delle due partite disputate nella serata di giovedì, ossia Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio.