Da oggi al 2 ottobre la XII edizione del Bif&st (Di sabato 25 settembre 2021) È il Festival cinematografico dei quattro teatri. E che teatri. Allo stupendo Petruzzelli, sede aulica del Bif&st fin dalla prima edizione, si son aggiunti, e in parte son rinati grazie anche al Festival diretto da Felice Laudadio, il Margherita (ex-rudere sul mare), il Piccinni (dall’anno scorso) e il Kursaal. Proprio al Petruzzelli, il Bif&st si apre oggi con uno dei suoi tributi di rito, dedicato all’amatissima Mariangela Melato, con la proiezione di Caro Michele, restaurato, di Mario Monicelli e la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 25 settembre 2021) È il Festival cinematografico dei quattro teatri. E che teatri. Allo stupendo Petruzzelli, sede aulica del Bif&st fin dalla prima, si son aggiunti, e in parte son rinati grazie anche al Festival diretto da Felice Laudadio, il Margherita (ex-rudere sul mare), il Piccinni (dall’anno scorso) e il Kursaal. Proprio al Petruzzelli, il Bif&st si aprecon uno dei suoi tributi di rito, dedicato all’amatissima Mariangela Melato, con la proiezione di Caro Michele, restaurato, di Mario Monicelli e la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

chetempochefa : Oggi #23settembre inizia ufficialmente il countdown per il ritorno di #CTCF con @fabfazio???? Vi aspettiamo da domen… - Antonio_Tajani : Oggi nella splendida San Benedetto del Tronto per presentare le liste di Forza Italia a sostegno della candidatura… - redazioneiene : Dal 5 ottobre, nella nuova stagione de Le Iene, si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band… - _tuttobene_ : @sommav3suviana Da quel poco che so io dovrebbe esser il primo martedì di ogni mese quindi il 5 ottobre se non sbag… - MaryMix1999 : RT @PickaQuest: Voice of Cards: The Isle Dragon Roars in arrivo a fine ottobre su #Playstation4, #NintendoSwitch e PC! In aggiunta è da ogg… -