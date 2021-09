CorSport: per Sarri comanda solo e sempre il suo spartito, è meglio che la Lazio lo capisca in fretta (Di venerdì 24 settembre 2021) La Lazio ieri è riuscita a pareggiare in extremis col Torino grazie ad un rigore di Immobile a fine partita. Il gioco di Sarri non decolla, non ancora. Oggi, sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma parla di una evidente crisi di rigetto da parte della squadra rispetto alle idee del suo nuovo tecnico. “Ma è la Lazio, nel suo complesso, che ha una crisi di rigetto evidente e, sia chiaro, assolutamente involontaria. Nessuno ce l’ha con Sarri, ci mancherebbe, ma probabilmente nessuno lo capisce, almeno per ora. Due mesi sono pochi, ma quanti altri ne saranno necessari perché la squadra biancocelesti non tiri in porta per la prima volta a tempo scaduto e addirittura su rigore?”. Prima, il gioco della squadra era “semplice e spettacolare”, con i giocolieri Luis Alberto, Milinkovic, Immobile e Correa devastanti. Ora, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 settembre 2021) Laieri è riuscita a pareggiare in extremis col Torino grazie ad un rigore di Immobile a fine partita. Il gioco dinon decolla, non ancora. Oggi, sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma parla di una evidente crisi di rigetto da parte della squadra rispetto alle idee del suo nuovo tecnico. “Ma è la, nel suo complesso, che ha una crisi di rigetto evidente e, sia chiaro, assolutamente involontaria. Nessuno ce l’ha con, ci mancherebbe, ma probabilmente nessuno lo capisce, almeno per ora. Due mesi sono pochi, ma quanti altri ne saranno necessari perché la squadra biancocelesti non tiri in porta per la prima volta a tempo scaduto e addirittura su rigore?”. Prima, il gioco della squadra era “semplice e spettacolare”, con i giocolieri Luis Alberto, Milinkovic, Immobile e Correa devastanti. Ora, ...

