Clima | Draghi | ' tra 2030 e 2050 rischio 250mila vittime | agire ora

Roma, 24 set. (Adnkronos) - Oltre al Covid, l'emergenza che "abbiamo posto al centro della nostra agenda di Presidenza del G20 riguarda i cambiamenti Climatici. L'ultimo rapporto IPCC delle Nazioni Unite ha mostrato come, in assenza di riduzioni immediate, rapide e su larga scala delle emissioni di gas serra, non riusciremo a limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 gradi rispetto ai livelli pre-industriali. Il numero di disastri naturali legati al Clima è quintuplicato dagli anni Sessanta. Gli eventi meteorologici estremi sono destinati a intensificarsi nei prossimi decenni. Le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità indicano che i cambiamenti Climatici causano già oggi 150.000 morti all'anno, che potrebbero diventare 250.000 tra il 2030 e il 2050. Dobbiamo agire

