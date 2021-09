Cinema e teatri, lunedì potrebbe arrivare un aumento della capienza (Di venerdì 24 settembre 2021) È attesa per lunedi la decisione del Cts sulla possibilità di aumentare la capienza in Cinema e teatri. Le regioni sono per una mediazione all’80% mentre il ministro Franceschini punta al 100%. Possibile aumento di spettatori anche negli stadi. Sarà importante anche il monitoraggio di oggi Le regioni e l’aumento della capienza di Cinema e teatri “Responsabilmente si potrebbe portare all’80% l’occupazione delle sale con l’obiettivo di un ritorno alla normalità a partire dal mese di dicembre con la capienza al 100%, naturalmente valutando strada facendo le condizioni di contesto e l’andamento della curva epidemiologica”. È questa la posizione della Conferenza delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) È attesa per lunedi la decisione del Cts sulla possibilità di aumentare lain. Le regioni sono per una mediazione all’80% mentre il ministro Franceschini punta al 100%. Possibiledi spettatori anche negli stadi. Sarà importante anche il monitoraggio di oggi Le regioni e l’di“Responsabilmente siportare all’80% l’occupazione delle sale con l’obiettivo di un ritorno alla normalità a partire dal mese di dicembre con laal 100%, naturalmente valutando strada facendo le condizioni di contesto e l’andamentocurva epidemiologica”. È questa la posizioneConferenza delle ...

