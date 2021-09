“Ci siamo lasciati”. La coppia vip si dice addio dopo tre anni d’amore e un figlio insieme (Di venerdì 24 settembre 2021) Fine dei giochi per la coppia vip, che si è lasciata ufficialmente dopo aver portato avanti tre anni di relazione. C’erano già state delle avvisaglie negative in passato, infatti in più di un’occasione si era vociferato della possibilità che potessero lasciarsi perché c’erano diverse incomprensioni. In particolare, lui l’aveva fatta infuriare più di una volta a causa del suo eccessivo utilizzo dei social network, che avevano favorito l’aumento degli insulti da parte degli odiatori della rete, decisamente velenosi. Si era comunque compreso che qualcosa non stesse più andando bene lo scorso 13 settembre, quando la donna aveva deciso di recarsi al ‘Met Gala’ di New York senza la sua compagnia, quindi in solitaria. Qualche giorno prima erano stati pizzicati in Germania, ma si è trattato praticamente degli ultimi momenti vissuti come ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Fine dei giochi per lavip, che si è lasciata ufficialmenteaver portato avanti tredi relazione. C’erano già state delle avvisaglie negative in passato, infatti in più di un’occasione si era vociferato della possibilità che potessero lasciarsi perché c’erano diverse incomprensioni. In particolare, lui l’aveva fatta infuriare più di una volta a causa del suo eccessivo utilizzo dei social network, che avevano favorito l’aumento degli insulti da parte degli odiatori della rete, decisamente velenosi. Si era comunque compreso che qualcosa non stesse più andando bene lo scorso 13 settembre, quando la donna aveva deciso di recarsi al ‘Met Gala’ di New York senza la sua compagnia, quindi in solitaria. Qualche giorno prima erano stati pizzicati in Germania, ma si è trattato praticamente degli ultimi momenti vissuti come ...

