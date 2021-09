Brasile | inflazione annua supera il 10% a settembre

(Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – L’indice dei prezzi al consumo di metà mese delè stato dell’1,14% a, 0,25 punti percentuali al di sopra del tasso di agosto (0,89%). Questo è il dato più alto da febbraio 2016 il più alto per un mese didal 1994. Lo ha comunicato l’Institutoiro de Geografia e Estatística (IBGE). L’indice su baseè salito al 10,05% dal 9,3% di un mese prima, risultando superiore alla previsione del 9,93% degli analisti. Si registrano incrementi in otto dei nove gruppi di prodotti e servizi censiti. L’impatto maggiore (0,46 p.p.) e la variazione maggiore (2,22%) provengono dai Trasporti. Il secondo maggior contributo è venuto da Alimenti e bevande (1,27% e 0,27 p.p.), che è cresciuto più del mese precedente (1,02%). La banca centrale del Paese punta ...

Mentre l'impostazione di fondo che inquadra l'inflazione come un fenomeno temporaneo è ancora prevalente, ci sono probabilmente timori riguardo ad un'inflazione potenzialmente più vischiosa di quanto previsto.