Advertising

RodolfoBlasterR : RT @HuffPostItalia: Apertura curda. La svolta dei kemalisti del Chp che spiazza Erdogan - HuffPostItalia : Apertura curda. La svolta dei kemalisti del Chp che spiazza Erdogan - KiriBiri1 : RT @MarianoGiustino: Domani vi parlerò della storica svolta del maggior partito d'opposizione CHP con l'Apertura curda.Vedremo che il ricon… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: Domani vi parlerò della storica svolta del maggior partito d'opposizione CHP con l'Apertura curda.Vedremo che il ricon… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: Si infiamma lo scenario politico in #Turchia con la storica “Apertura curda” del #CHP,maggior partito d’opposizione,la… -

Ultime Notizie dalla rete : Apertura curda

L'HuffPost

... ultimo passo di una lunga operazione di cancellazione dell'identità e della presenzanel ... Tra questi la distruzione di scuole preesistenti e l'di nuovi istituti gestiti dalla Turchia e ...... prima Ürfa, ai confini con la Siria, poi, per quindici anni, a Van, cuore della regione... Un regime a cui Erdoan ha dichiarato di voler concedere un'di credito: ragione in più per ...Si infiamma lo scenario politico in Turchia con quella che possiamo definire senza ombra di dubbio una storica “apertura curda” nella strategia del Partito repubblicano del popolo (CHP), maggior ...Ad Afrin l'occupazione turca vieta la lingua curda nelle scuole. La Camera di Tobruk sfiducia il premier d'unità a tre mesi dal voto. Due parlamentari tunisini arrestati, sale a cinque il numero total ...